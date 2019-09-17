Trabzonspor, İspanya’ya gitti

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda La Liga ekibi Getafe ile oynayacağı maç için İspanya’nın Madrid şehrine gitti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, kadrolarında sakatlıklar nedeniyle ciddi eksikleri olduğunu vurguladı.

Bordo-mavililer, Türk Hava Yolları’na (THY) ait özel bir uçak ile saat 14.45 sularında İspanya’nın Madrid kentine hareket etti. Kafilede sakatlıkları bulunan Abdulkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı ve Fernandes’in yanı sıra Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi yer almadı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de takımla birlikte İspanya’ya hareket ederken, 5 saatlik bir yolculuğun ardından kafilenin İspanya’nın Madrid Barajas Havaalanı’nda olması bekleniyor.

AĞAOĞLU: “BİRAZ SIKINTILI SÜREÇTEN GEÇİYORUZ”

Bordo-mavili takımla birlikte İspanya’ya giden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadroda sakatlıklardan dolayı ciddi eksikliklerin olduğunu belirterek, “Avrupa liginin ilk deplasman ligine Getafe’ye gidiyoruz. Biraz sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Kadromuzda sakatlıklardan dolayı ciddi eksikler var. Aynı zamanda o boşlukları dolduracak oyuncular da var. Sadece bu oyuncuların takıma adapte olma süreçleri çok önemli. İlk 11’de birlikte oynama sıkıntısı Gençlerbirliği maçında biraz bariz bir şekilde ortaya çıktı. Bunu aştığımız zaman inşallah ilerleyen süreç içerisinde de sakat olan oyuncularımız tedavileri tamamlanıp kadroya katıldıkları zaman çok farklı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Sturridge’in antrenman eksiği olduğunu dile getiren Başkan Ağaoğlu, “İlerleyen süreç içerisinde daha fazla süre alarak takıma katkı yapacak. Biraz antrenman eksiği var. Onu tamamlaması bir süreç” ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN VE BASIN TOPLANTISI PROGRAMI BELLİ OLDU

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda oynayacağı Getafe CF karşılaşması öncesinde bordo-mavililerin yapacağı antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

Buna göre Teknik Direktör Ünal Karaman ile Joao Pereira’nın katılacağı basın toplantısı 18 Eylül Çarşamba günü 17.30’da Getafe Alfonso Perez Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Basın toplantısının ardından yine Alfonso Perez Stadyumu’nda 18.00’de gerçekleştirilecek antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.

Bordo-mavili takımın UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda oynayacağı Getafe CF maçı kamp kadrosu ise şu şekilde:

“Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majıd Hosseını, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Joao Pereıra, Fılıp Novak, Abdurrahim Dursun, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obı Mıkel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Anthony Nwakaeme, Donıs Avdıjaj, Danıel Sturrıdge, Alexander Sörloth, Muhammet Akpınar.”

(İHA)