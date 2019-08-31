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Trabzonspor, İstanbul’a gitti

Süper Lig’de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul’a gitti. Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Abdulkadir Ömür ile hazır olmayan yeni transfer Daniel Sturridge maç kadrosuna alınmadı.

Spor 31.08.2019, 16:16
Trabzonspor, İstanbul’a gitti
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Süper Lig’de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul’a gitti. Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan Abdulkadir Ömür ile hazır olmayan yeni transfer Daniel Sturridge maç kadrosuna alınmadı.

Trabzonspor, Süper Lig’in 3. haftasında yarın İstanbul deplasmanında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdikleri antrenman sonrasında saat 14.30 sıralarında İstanbul’a hareket etti. UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ile henüz hazır olmayan yeni transfer Sturridge, maç kadrosuna alınmadı.

TRABZONSPOR’UN FENERBAHÇE MAÇI KAMP KADROSUNDA İSE ŞU İSİMLER YER ALDI:

"Uğurcan, Erce, Majid, Hüseyin, Campi, Ivanildo, Pereira, Novak, Abdurrahim Dursun, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Donis Avdijaj, Ekuban, Sörloth."

(Gökmen Şahin/İHA)
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