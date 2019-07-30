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Trabzonspor kafilesi Trabzon’a döndü
Yeni sezon öncesi Avusturya’nın Linz şehrinde hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak Trabzon’a döndü.
Spor 30.07.2019, 09:14
Yeni sezon öncesi Avusturya’nın Linz şehrinde hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak Trabzon’a döndü.
Avusturya’nın Linz şehrinden TSİ ile 00:30 sıralarında havalanan Trabzonspor kafilesi 03:30 sıralarından Trabzon’a indi. 3 gün boyunca izinli olacak olan bordo-mavililer 2 Ağustos Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda oynayacağı Sparta Prag maçının hazırlıklarına başlayacak.(Gökmen Şahin /İHA)
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