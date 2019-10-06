Trabzonspor, Rize'de 90'da güldü:: 2-1
Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Abdullah Durak, Diomande (Dk. 83 Vetrih), Boldrin (Dk. 79 Sasse), Oğulcan Çağlayan (Dk. 90 Scepovic), Samudio
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini (Dk. 63 Sturridge), Hüseyin Türkmen, Novak (Dk. 31 Doğan Erdoğan), Obi Mikel, Sosa, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme (Dk. 90+1 Campi), Sörloth
Goller: Dk. 23 Melnjak (Çaykur Rizespor), Dk. 73 Sörloth, Dk. 90 Nwakaeme (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Obi Mikel, Dk. 14 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor), Dk. 14 Chatziisaias, Dk. 33 Diomande, Dk. 68 Boldrin, Dk. 75 Moroziuk, Dk. 90+3 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)
RİZE (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi.
50. dakikada Pereira'nın ceza yayı sağ çaprazı üzerine pasında, Abdulkadir Parmak'ın topu kontrol ettikten sonra vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
57. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır uzanarak filelere gitmekte olan topu direk dibinden çeldi.
61. dakikada Boldrin'in kendi yarı sahasından pasında defansın arkasına sarkan Oğulcan Çağlayan'ın yaklaşık 40 metre topu sürüp ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak meşin yuvarlağı ayakları ile çelmeyi başardı.
73. dakikada Sturridge'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Sörloth'un kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan'ın sağından filelere gitti: 1-1.
81. dakikada Chatziisaias'ın sağdan penaltı noktasına pasında Oğulcan Çağlayan'ın bekletmeden vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.
86. dakikada Sturridge'nin yaklaşık 30 metreden sert şutunda, direğin üstüne çarpan top auta gitti.
90. dakikada deplasman ekibi 2-1 öne geçti. Kaleci Uğurcan Çakır'ın ceza yayı üzerine uzun gönderdiği topu Sörloth kafa ile ceza sahası içindeki Nwakaeme'nin önüne indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2.
Mücadeleyi, bordo-mavili ekip 2-1 kazandı.
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