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Trabzonspor, Sivas’a gitti
Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maç için uçakla Sivas’a gitti.
Spor 22.09.2019, 14:53 22.09.2019, 20:40
Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maç için uçakla Sivas’a gitti.
"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Safa Kınalı, Alexander Sorloth, Koray Kılınç, Muhammet Akpınar."
(İHA)
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