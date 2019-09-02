Trabzonspor “üç büyükler“e geçit vermiyor

TRABZON (AA) - SELÇUK KILIÇ - Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un şampiyonluklar yaşamış üç büyük takımı karşısında geçit vermiyor.

Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında oynadığı 7 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı, 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti, Beşiktaş ile de deplasmanda 2-2 berabere kalarak ilk yarıyı kapadı.

Ligin ikinci yarısında İstanbul'da Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olarak söz konusu dönemdeki tek yenilgisini yaşayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı, Beşiktaş'ı da sahasında 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Bordo-mavililer, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi eleme karşılaşmaları nedeniyle yoğun bir maç trafiğinde Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü.

- Şenol Güneş'ten sonra başardı

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda görev yapan Şenol Güneş'in ardından Ünal Karaman yönetiminde bir sezonda üç büyük takımı yenme başarısı gösteren teknik adam olarak da Trabzonspor, tarihine geçti.

Bordo-mavililer, geçen sezon Karaman ile sahasında oynadığı maçlarda Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 8 sezon sonra söz konusu rakipler karşısında 3'er puan hanesine yazdırmıştı.

- Ligde de yenilmezlik serisi

Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ligde 15 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi.

En son geçen sezon ligin 22. haftasında sahasında Alanyaspor'a 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

- Geçen sezondan iyi başlangıç

Trabzonspor, yoğun maç programına karşın lige geçen sezondan daha iyi bir başlangıç yaptı.

Geçen sezon ilk 3 haftada 4 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon aynı dönemi 5 puanla kapatarak milli maçlar nedeniyle lige verilen araya girdi.