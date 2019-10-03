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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Basel'le 2-2 berabere kaldı.

Spor 03.10.2019, 23:53
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği İsviçre temsilcisi Basel'le 2-2 berabere kaldı.
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#Basel #futbol #Trabzonspor #UEFA Avrupa Ligi
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