Trabzonspor ve Giresunspor'dan başsağlığı mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor ve Giresunspor, uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden Suat Tekelioğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, bir dönem bordo-mavili kulüptü futbol oynayan, uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden ve kulübün izleme komitesinde görev yapmakta olan Suat Tekelioğlu'nun vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, başsağlığı temennisinde bulunularak, "Divan üyemiz ve eski teknik direktörümüz Sadi Tekelioğlu'nun, TÜFAD Trabzon Başkanı Hayri Tekelioğlu ile eski yöneticimiz Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu'nun kardeşi merhum Suat Tekelioğlu'na Allah'tan rahmet, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Bordo-mavili kulüpte forma giyen Tekelioğlu'nun, ardından çok sevdiği futbolda kariyerine antrenör olarak devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Meydangücü, Uğurluspor ve Doğanspor'u çalıştıran Tekelioğlu, Pazarspor, Erzurumspor, Medipol Başakşehir, Akçaabat Sebatspor, Giresunspor, Sarıyer, Maltepespor, Bandırma, Sarıyer, Tokatspor ve Göztepe gibi takımlarda yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Arsinspor’da ise teknik direktörlük görevi üstlenen Tekelioğlu, kulübümüzde 2007 yılında Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak da çalıştı. Kulübümüz bünyesinde futbolcu izleme komitesinde görevli Tekelioğlu, Hülya Tekelioğlu ile evli olup Gülce ve Nurce adında iki kızı bulunmaktadır."

Açıklamada, 61 yaşında hayatını kaybeden Tekelioğlu'nun cenazesinin yarın Trabzon İskenderpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği kaydedildi.

- Giresunspor'un mesajı

TFF 1. Lig ekibi Giresunspor da hayatını kaybeden Suat Tekelioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Giresunspor'un, şampiyonluk yaşadığı 2013-2014 sezonunda yardımcı antrenör olan, farklı dönemlerde de takımda antrenörlük yapan Suat Tekelioğlu'nun vefat ettiğinin derin bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Futbol camiasında renkli ve beyefendi kişiliğiyle tanınan, camiamızda büyük emekleri bulunan Suat Tekelioğlu'na Allah'tan rahmet, başta Tekelioğlu ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.