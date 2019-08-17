Trabzonspor, yeni sezonun ilk maçı için İstanbul’a gitti
Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maç için İstanbul’a gitti.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maç için İstanbul’a gitti.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar yaptı. Bordo-mavililer daha sonra yeni sezonun ilk maçı için özel uçak ile İstanbul’a uçtu. Bordo-mavilileri havalimanında bir grup taraftar uğurladı.
"Uğurcan, Erce, Arda, Majıd, Hüseyin, Campı, Ivanıldo, Pereıra, Kamil, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Obı Mıkel, Doğan, Ahmet Canbaz, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Tony, Donıs, Fıratcan, Ekuban, Sörloth."
(Ozan Köse/İHA)
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