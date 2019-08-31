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Trabzonspor’da Abdulkadir Ömür şoku

UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor’un genç yıldızı Abdulkadir Ömür’ün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edildi.

Spor 31.08.2019, 13:50 31.08.2019, 14:06
Trabzonspor’da Abdulkadir Ömür şoku
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UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor’un genç yıldızı Abdulkadir Ömür’ün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edildi.

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor. AEK ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında sakatlanan Abdulkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili kulüpten açıklamada geldi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, oyuncunun gerekli tetkiklerin yapıldığını belirterek, “UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığımız AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür’ün, yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır” dedi.

Abdulkadir, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe müsabakasının kadrosundan çıkartıldı.

(Gökmen Şahin/İHA)

#süper lig #Sakatlık şoku #Abdulkadir Ömür #Trabzonspor
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