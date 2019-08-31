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Trabzonspor’da Abdulkadir Ömür şoku
UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor’un genç yıldızı Abdulkadir Ömür’ün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edildi.
Spor 31.08.2019, 13:50 31.08.2019, 14:06
UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki AEK maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor’un genç yıldızı Abdulkadir Ömür’ün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde diz ekleminde ödem tespit edildi.
Abdulkadir, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe müsabakasının kadrosundan çıkartıldı.
(Gökmen Şahin/İHA)
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