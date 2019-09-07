Son Dakika
Erdoğan: "Ülkemizi bölgemizin ve dünyanın en önemli tasarım, üretim ve ticaret merkezlerinden biri haline getirmeye her zamankinden daha yakınız."
İstanbul'da 2 milyon 819 bin öğrenci dersbaşı yapacak
Gençler 30 saatlik "dijital maratonda" yarıştı
Erdoğan: "Şimdi gündemimizde Fırat'ın doğusu var. Onu da inşallah birkaç haftaya kadar öyle veya böyle ama mutlaka çözüm yoluna koymuş olacağız."
Erdoğan: "Şovdan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları kurumlarımız, imkanlarımızla biz kapatacağız"
İtalya'da pole pozisyonu Leclerc'in
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarıyla sürüyor. Şimdi yeniden büyümeyi güçlendirme aşamasına geçiyoruz."
Erdoğan: "Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor, inanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz"
Erdoğan: "Tüm gücümüzle ekmeklerinin peşindeki işçilerin de evlatlarına kavuşmaktan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız."
Günün Özeti

Trabzonspor’da Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın sağlık durumlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunarak, iki oyuncununda ameliyat olacağını duyurdu.

Spor 07.09.2019, 16:38
Trabzonspor’da Abdulkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın sağlık durumlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunarak, iki oyuncununda ameliyat olacağını duyurdu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Yaşar Kibar Güven, Abdülkadir Ömür’ün UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan AEK Atina maçında, Yusuf Sarı’nın ise Fenerbahçe maçı sonrası Ümit Milli Takım kampında ağrılarının artması sonucu kamp kadrosundan çıkartıldığını belirterek, "AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün, diz ekleminde ödem tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı. Abdülkadir Ömür’ün tedavi sürecinde yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrasında sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Ayrıca Ümit Milli Takımımızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı’nın da yapılan incelemeler ve çekilen MR neticesinde sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı’nın cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır” dedi.

Trabzonspor’da yaşanan bu gelişme sonrası moraller bozulurken iki oyuncunun da 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

(Gökmen Şahin/İHA)
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@