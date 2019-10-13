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Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı

- A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarılan Abdulkadir'in durumu yapılacak tetkiklerden sona netlik kazanacak

Spor 13.10.2019, 14:36
Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı


TRABZON (AA) - A Milli Futbol Takımı aday kadrosundan çıkarılan Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak'ın durumu yarın yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım'ın kadrosundan sol kasındaki şikayetleri üzerine çıkarılan Abdulkadir'in sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinden bilgilendirmede bulundu.

Güven, şunları kaydetti:

"Oyuncumuz Abdülkadir Parmak kasığındaki şikayet üzerine A Milli Takım kadrosundan çıkartılmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yarın yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır."


#süperlig #futbol #Abdulkadir Parmak #Trabzonspor
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