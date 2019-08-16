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Trabzonspor’da Alexander Sörloth rüzgarı

Trabzonspor’un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Trabzon’a ve bordo-mavili kulübe çabuk ısındı. Başarılı futbolcu, yeni takımıyla çıktığı iki maçta iki gol atarak Karadeniz temsilcisinin Avrupa’da yoluna devam etmesine önemli katkı sağladı.

Spor 16.08.2019, 13:48 16.08.2019, 13:53
Trabzonspor’da Alexander Sörloth rüzgarı
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Trabzonspor’un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Trabzon’a ve bordo-mavili kulübe çabuk ısındı. Başarılı futbolcu, yeni takımıyla çıktığı iki maçta iki gol atarak Karadeniz temsilcisinin Avrupa’da yoluna devam etmesine önemli katkı sağladı.

Trabzonspor’un, İngiltere’nin Crystal Palace takımından kiraladığı Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Trabzonspor’a çabuk ısındı. Başarılı santrfor, bordo-mavili takım ile çıktığı ilk iki resmi maçta iki gol atarak takımının Avrupa kupalarında yoluna devam etmesinde önemli rol oynadı. Karadeniz ekibinin, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Sparta Prag ile oynadığı iki maçta bordo-mavililere adeta nefes aldıran gollere imza atan 23 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda bordo-mavili formayla kariyerinin en önemli başlangıcını da yapmış oldu.

1.94 metre boyundaki forvet, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Crystal Palace formasıyla 12 maçta görev aldı. Söz konusu maçlarda golle tanışamayan oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent’e ise 19 lig maçında attığı 4 golle katkı sağladı.

TÜRKİYE’Yİ TANIYAN BİR İSİM

Trabzonspor’un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Türkiye’yi yakından tanıyan bir isim. Genç oyuncunun babası Goran Sörloth, 1993 senesinde Bursaspor’da oynamıştı. Kız kardeşi de Bursa’da dünyaya gelen ve Türkiye’yi yakından tanıyan bir ailenin oğlu olması da golcü futbolcunun bordo-mavili kulübe kısa zamanda uyum sağlamasında önemli bir etken.

(Gökmen Şahin/İHA)

#yeni transfer #Alexander Sörloth #Trabzonspor #trabzon #Trabzonsporda Alexander Sörloth rüzgarı
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