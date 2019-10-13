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Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde...

Spor 12.10.2019, 17:31
Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü iç sahada Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, bordo-mavililerin kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

Trabzonspor, Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

#süper lig #antrenman #Trabzonspor
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