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Trabzonspor'da iki oyuncu ameliyat edilecek

- Menisküs sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür'ün perşembe, Yusuf Sarı'nın da yarın ameliyatının planlandığı bildirildi

Spor 09.09.2019, 14:37
Trabzonspor'da iki oyuncu ameliyat edilecek


TRABZON (AA) - Trabzonspor'da menisküs sakatlıkları yaşayan Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın bu hafta içinde ameliyat edilecekleri belirtildi.

Bordo-mavili kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan ekibi AEK ile Trabzon'da oynadığı rövanş maçında sakatlanan ve sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Abdülkadir Ömür, 12 Eylül Perşembe günü Almanya'da eski doktoru Ufuk Şentürk tarafından ameliyat edilecek.

Yusuf Sarı için ise yarın İstanbul'da ameliyat planlanıyor.


- Kulüp doktoru değişti


Trabzonspor'da kulüp doktorunun değiştiği bildirildi.

Bordo-mavili kulübün eski doktorlarından Hakan Ayaz ile anlaşmaya vardığı aktarıldı. Ayaz'ın yarınki çalışmaya katılması bekleniyor.


- İzin günü


Trabzonspor'da futbolcular günü izinli geçiriyor.

Bordo-mavililer, yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tekrar toplanarak Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam edecek.


#futbol #süper lig #Trabzonspor
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