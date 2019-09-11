Trabzonspor’da tatsız antrenman
Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü. Bordo-mavililerin antrenmanında Ekuban ve Fernandes’in sakatlık yaşaması moralleri bozdu.
Trabzonspor, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük izinin ardından sürdürdü. Bordo-mavililerin antrenmanında Ekuban ve Fernandes’in sakatlık yaşaması moralleri bozdu.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı katılmadı.
STURRİDGE VE ONAZİ TAKIMDAN AYRI
EKUBAN VE FERNANDES SAKATLANDI
Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan çift kale maçta ikili mücadele sırasında Ekuban ve Fernandes sakatlık yaşadı. Uzun süre tedavileri yapılan oyunculardan Fernandes, sekerek sahayı terk ederken, Ekuban ise sol ayak bileği sarılı şekilde takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan ayrıldı. İki oyuncunun sakatlık durumlarının yapılacak olan kontrollerden sonra netlik kazanacağı öğrenildi.
Trabzonspor’dan milli takıma giden futbolcular arasında yer alan Sörloth, Novak, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Parmak’ın Trabzon’a dönerek yarın takıma katılacakları bildirildi. Bordo-mavili takım, yarın 17.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.(Gökmen Şahin/İHA)
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