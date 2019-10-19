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Trabzonspor’dan 2 gol var

Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Spor 19.10.2019, 18:29
Trabzonspor’dan 2 gol var

Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Sörloth’un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sturridge’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lontigkin’in solundan ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada Sturridge’in pasında topla buluşan Sörloth, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 2-0

39. dakikada Gaziantep FK’nın sol kanattan kullandığı serbest atışta kafalardan seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topa Djilobodji’nin vuruşunda Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Süleyman Özay xxx, Mehmet Can Hanoğlu xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xxx, Pereira xx, Hosseini xx, Hüseyin Türkmen xx, Novak xx, Sosa xxx, Abdulkadir Parmak xxx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Nwakaeme xx, Sturridge xxx, Sörloth xxx

Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Avdijaj

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gaziantep FK: Lontigkin x, Oğuz x, Djilobodji x, Kana Bıyık x, Toşca x, Erdem Uğurlu x, Jefferson x, Diarra x, Chibsah x, Twumasi x, Kayode x

Yedekler: Günay Güvenç, Mustafa Burak, Ulaş, Kubilay, Kenan Özer, Pawlowski, Olkowski, Hasan Yurtseven, Ali Ateş

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Goller: Sturridge (dk. 9), Sörloth (dk. 14) ( Trabzonspor)

Sarı kart: Sosa (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)
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