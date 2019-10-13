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Trabzonspor'dan dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye kutlama

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcusu Busenaz Sürmeneli'yi kutladı.Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Busenaz Sürmeneli'nin,...

Spor 13.10.2019, 14:47
Trabzonspor'dan dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye kutlama

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcusu Busenaz Sürmeneli'yi kutladı.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Busenaz Sürmeneli'nin, Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı belirtildi.

Sürmeneli'nin 69 kiloda mücadele ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Busenaz, final maçında Çinli rakibi Liu Yang'ı sayı ile yenerek şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."


#Busenaz Sürmeneli #Trabzonspor Kulübü #kutlama
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