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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünya evine girdi
Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır, Kübra Yıldız ile İsviçre’de yaptığı düğün sonrası Trabzon’da da düğün yaptı.
Spor 03.08.2019, 22:02 03.08.2019, 22:12
Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır, Kübra Yıldız ile İsviçre’de yaptığı düğün sonrası Trabzon’da da düğün yaptı.
Trabzon’da bir otelde düzenlenen nikah törenini Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kıydı. Çiftin şahitliklerini ise Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Teknik Direktör Ünal Karaman ve Yusuf Yazıcı yaptı.
oyuncuyu yalnız bırakmadı.
(Gökmen Şahin/İHA)
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