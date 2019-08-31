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Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı

Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Sturridge, İstanbul deplasmanında yok.

Spor 31.08.2019, 14:10
Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı
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Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Sturridge, İstanbul deplasmanında yok.

Trabzonspor, Süper Lig’in 3. haftasında yarın İstanbul deplasmanında Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Lige 2 hafta sonunda 4 puan toplayan bordo-mavilerin Fenerbahçe maçı kamp kadrosu da belli oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ile henüz hazır olmadığı gerekçesiyle yeni transfer Sturridge, İstanbul deplasmanına götürülmüyor.

Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kamp kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan, Erce, Majid, Hüseyin, Campi, Ivanildo, Pereira, Novak, Abdurrahim Dursun, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Fıratcan Üzüm, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Donis Avdijaj, Ekuban, Sörloth."

(İHA)
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