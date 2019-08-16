Son Dakika
Günün Özeti - 16 Ağustos 2019 Haberleri
İşte hükümetin memur zammı teklifi
Bakan Akar, ABD ile kurulacak Müşterek Harekat Merkezi’nde
Turuncu Liste’de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
Hükümet memurlara ilişkin zam teklifini yarın açıklayacak
İşsizlik rakamları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama
Ürdün'den İsrail'e 'Kudüs' notası
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden kaç para kazandı?
Biga’da orman yangını

Trabzonspor’un Sturridge pazarlığı sürüyor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sertaç Güven, Daniel Sturridge transferi için görüşmelerin devam ettiğini ve henüz kesin bir anlaşmanın sağlanmadığını söyledi.

Spor 16.08.2019, 16:29 16.08.2019, 17:04
Trabzonspor’un Sturridge pazarlığı sürüyor
banner63

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sertaç Güven, Daniel Sturridge transferi için görüşmelerin devam ettiğini ve henüz kesin bir anlaşmanın sağlanmadığını söyledi.

Trabzonspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz forvet Daniel Sturridge’i kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, görüşmelerini sürdürüyor. 29 yaşındaki futbolcunun ailesi Trabzon’a gelerek hem şehri gördü hem de Karadeniz temsilcisi ile transfer temaslarında bulundu.

Daniel Sturridge transferi ile ilgili son gelişmeleri İHA’ya aktaran Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sertaç Güven, "Futbolcunun ailesi Trabzon’a geldi. Anlaşma halinde yaşayacakları evi, şehri gösterdik. Akşam Sparta Prag maçını birlikte izledik. Sonra şehirden ayrıldılar. Transfer süreciyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Henüz kesin olarak bir anlaşma sağlanmadı" dedi.

(Gökmen Şahin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#futbol #pazarlık #spor #Sturridge #Trabzonspor
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ağustos 2019
İmsak 04:19
Güneş 05:54
Öğle 12:58
İkindi 16:46
Akşam 19:52
Yatsı 21:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@