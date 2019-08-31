KOCAELİ (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Bireysel Cankurtarma Şampiyonası, 7 Eylül Cumartesi günü Kocaeli'de yapılacak.

TSSF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma 7 Eylül Cumartesi günü, kentin Karadeniz'e açılan kapısı Kandıra ilçesi Cebeci sahilinde gerçekleştirilecek.

Cebeci İtfaiye Tesisleri'ndeki yarışmalarda, 18 yaş ve üzeri sporcular Koş-Yüz-Koş, Plaj Hızlı Koşu, Ekipmanlı Kurtarma ve Plaj Koşusu kategorilerinde "Altın Cankurtaran", "Gümüş Cankurtaran" ve "Bronz Cankurtaran" unvanı için mücadele edecek.

Dereceye giren sporcular, madalyayla ödüllendirilecek.