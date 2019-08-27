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Tsugaru Boğazı’nı yüzerek geçen ilk Türk

Açık deniz yüzücüsü Emre Erdoğan Sensodyne Promine sponsorluğunda Japonya'daki Tsugaru Boğazı'nı tamamladı.

Spor 27.08.2019, 11:58 Ramazan Durmuş
Tsugaru Boğazı’nı yüzerek geçen ilk Türk
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Açık deniz yüzücüsü Emre Erdoğan Sensodyne Promine sponsorluğunda Japonya'daki Tsugaru Boğazı'nı tamamladı. Tsugaru Boğazını yüzerek geçen ilk Türk olan Emre Erdoğan, her koşulda güçlü mottosu ile yola çıktı, dünyanın en zorlu parkurlarından biri olan boğazı 7 saat 36 dakika yüzerek, bu parkuru en kısa sürede yüzen ilk 3 yüzücü arasında yer aldı.

Açık deniz yüzücüsü Emre Erdoğan Sensodyne Promine’nin desteğiyle, Japonya’da 19,5 km uzunluğundaki Tsugaru Boğazını, 7 saat 36 dakika yüzerek geçti.  Daha önce Hawai parkurunu hava şartları ve köpekbalığı saldırısı yüzünden tamamlayamadığını belirten Emre Erdoğan, Tsugaru parkurunu geçen ilk Türk olarak böyle bir başarıyı ülkemize kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Erdoğan yaşadıklarını şöyle özetledi: “Aslında ben bu yolculuğa ‘her koşulda güçlü’ mesajımla yola çıktım. Yanımda eşim Gizem ve babam vardı. Yarıştan önce bize havanın ne kadar sert olacağını ve köpekbalığı riskini söylediler. Açıkçası oldukça tedirgin edici bir durumdu bu. Fakat tüm bu zorluklara rağmen Tsugaru Boğazı’nı geçtim.”

Bu zorlu parkuru tamamlayan ilk Türk olan Erdoğan, Dünya Açık Su Yüzme Komitesi tarafından belirlenen Oceans Seven’ın zorlu parkurlarından Cebelitarık ile İngiliz Boğazını geçen ilk Türk yüzücü olmuş; Büyük Okyanus-Catalina Boğazını da Türkiye rekoruyla tamamlamıştı.

Bu parkur için yaklaşık bir senedir özel olarak çalışan Emre Erdoğan; haftanın 5 günü birer saat kara antrenmanı, haftada 9 kez su antrenmanı ile hazırlandı. Her su antremanında 5-10 kilometre yüzdüğünü söyleyen Erdoğan, "Bu yarış benim için Everest’e tırmanmak gibiydi. Bayrağımızı Japonya’da dalgalandırdığım için çok gururluyum. Bundan sonraki hedef yine Oceans Seven parkurlarından North Channel veya Cook Boğazı olacak” dedi.

#spor #Yüzme #Emre Erdoğan #japonya #Tsugaru Boğazı #Sensodyne Promine
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