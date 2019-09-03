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TSYD'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret

İSTANBUL (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.TSYD'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp...

Spor 03.09.2019, 12:44 03.09.2019, 14:47
TSYD'den TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ziyaret
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TSYD'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Spor Genel Müdürü ve TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da yer aldı.

Nihat Özdemir, TSYD ile ilişkilerin bu dönemde de en yoğun bir şekilde süreceğini vurgulayarak, Oğuz Tongsir'e milli forma hediye etti.

#futbol #nihat özdemir #Oğuz Tongsir #Türkiye Futbol Federasyonu #Türkiye Spor Yazarları Derneği
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