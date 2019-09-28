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Türk Telekom: 78 - Galatasaray Doğa Sigorta: 66

Türkiye Basketbol Süper Ligi (TBSL) 1. hafta müsabakasında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta’yı 78-66 mağlup etti.

Spor 28.09.2019, 17:20
Türk Telekom: 78 - Galatasaray Doğa Sigorta: 66

Türkiye Basketbol Süper Ligi (TBSL) 1. hafta müsabakasında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta’yı 78-66 mağlup etti.

Salon: Ankara Spor

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Hüseyin Çelik

Türk Telekom: Nicholas Johnson xx 14, Ronald Jordan Hunter xxx 17, Muhammed Mustafa Baygül x 2, Polat Kaya x, Metin Türen xxx 8, Şafak Edge xx 7, Moustapha Fall xx 9, Ercan Bayrak x, Akif Egemen Güven x, Enes Berkay Taşkıran xx 3, Kyle Gregory Wiltjer xx 13, Terrance Orlando Campbell JR. xx 5

Başantrenör: Burak Gören

Galatasaray Doğa Sigorta: Gregory Vernon Whittington xx 12, Aaron Malik Harrison xxx 19, Hasan Emir Gökalp x, Yiğit Arslan x 3, Can Korkmaz x 5, Lazeric Jones x 5, Ege Arar x 2, Caner Erdeniz x, Ayberk Olmaz x, Benjamin Alexander Moore xx 11, Zachary Elias Auguste x 1, Hüseyin Göksenin Köksal x 8

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

1. Periyot: 20-12 (Türk Telekom lehine)

Devre: 39-33 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 56-52 (Türk Telekom lehine)

(İHA)
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