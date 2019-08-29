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Türk Telekom'da yeni başkan Yusuf Kıraç oldu
ANKARA (AA) - Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom'da başkanlık görevine Yusuf Kıraç seçildi.Türk Telekom Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başkent ekibindeki seçimler sonrasında yeni yönetim kurulu belirlendi.Yusuf Kıraç...
Spor 29.08.2019, 11:52 29.08.2019, 15:06
ANKARA (AA) - Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom'da başkanlık görevine Yusuf Kıraç seçildi.
Türk Telekom Kulübünden yapılan açıklamaya göre, başkent ekibindeki seçimler sonrasında yeni yönetim kurulu belirlendi.
Yusuf Kıraç başkanlığındaki yeni yönetim, şu isimlerden oluştu:
Basketbol şube sorumlusu: Mustafa Eser.
Basın sözcüsü: Hamdi Ateş.
Altyapı sorumlusu: Serhat Erkoç.
Üyeler: Serkan Çağatay (Muhasip), Yavuz Yıldırım, Ali Emir Eren ve Mehmet Beytur.
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