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Türk Telekom Stadyum’daki imza törenine 25 bin kişi katıldı
Galatasaray’ın yeni transferlerinin imza töreni izlemek için Türk Telekom Stadyumu’nda 25 bin kişi katıldı.
Spor 04.09.2019, 21:24
Galatasaray’ın yeni transferlerinin imza töreni izlemek için Türk Telekom Stadyumu’nda 25 bin kişi katıldı.
Yeni transferleri tek tek tribünlere çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlarla "Hoş geldin" dedi.(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
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