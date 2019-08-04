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Türk Telekom Stadyumu’nda ‘Radamel Falcao’ sesleri

Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos maçında transfer görüşmeleri süren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao lehinde tezahüratlar yaptı.

Spor 03.08.2019, 23:29
Türk Telekom Stadyumu’nda ‘Radamel Falcao’ sesleri

Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos maçında transfer görüşmeleri süren Kolombiyalı golcü Radamel Falcao lehinde tezahüratlar yaptı.

Galatasaray’ın Yunan ekibi Panathinaikos ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında sarı-kırmızılı taraftarlar, transferi gündemde olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’yu unutmadı. Taraftarlar, transferini çok istedikleri Falcao için maç önü ve maç boyunca tezahüratlarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime ‘Taraftar çıldır, Falcao’yu istiyor’ tezahüratı ile mesaj gönderdi.

(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın /İHA)
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