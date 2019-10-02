Türk ve İngiliz takımları 78. randevuda
- Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Wolverhampton ile yapacağı karşılaşma, Türk ve İngiliz takımları arasındaki 78. maç olacak - İki ülke takımları arasında oynanan 77 maçın 20'sini Türk, 38'ini İngiliz ekipleri kazandı, 19 müsabaka ise berabere bitti - Beşiktaş, İngiliz temsilcileriyle yaptığı 20 karşılaşmada 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı
İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Wolverhampton ile yapacağı maç, Avrupa kupalarında Türk ve İngiliz takımları arasındaki 78. karşılaşma olacak.
İki ülke takımları arasında 1968 yılında başlayan rekabette, bugüne dek 77 maç oynandı. Söz konusu karşılaşmaların 20'sini Türk ekipleri kazanırken, 38'inde İngiliz takımları üstün ayrıldı. İki ülke takımları arasındaki 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Bugüne dek İngiliz takımlarına karşı Türkiye'yi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Bursaspor, Samsunspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir temsil etti.
- Türk ve İngiliz takımlarının maçları
Türk ve İngiliz takımlarının arasında oynanan müsabakalar şöyle:
SEZON
ORGANİZASYON
MAÇ
SONUÇLAR
1968-69
Şampiyon Kulüpler Kupası
Fenerbahçe-Manchester City
2-1 / 0-0
1972-73
Kupa Galipleri Kupası
Ankaragücü-Leeds United
1-1 / 0-1
1976-77
Şampiyon Kulüpler Kupası
Trabzonspor-Liverpool
1-0 / 0-3
1977-78
UEFA Kupası
Fenerbahçe-Aston Villa
0-2 / 0-4
1978-79
UEFA Kupası
Galatasaray-West Bromwich Albion
1-3 / 1-3
1979-80
Kupa Galipleri Kupası
Fenerbahçe-Arsenal
0-0 / 0-2
1982-83
Şampiyon Kulüpler Kupası
Beşiktaş-Aston Villa
0-0 / 1-3
1993-94
Şampiyorlar Ligi Elemeleri
Galatasaray-Manchester United
3-3 / 0-0
1994-95
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray-Manchester United
0-0 / 0-4
1994-95
UEFA Kupası
Trabzonspor-Aston Villa
1-0 / 1-2
1995-96
İnter Toto
Bursaspor-Wimbledon
4-0
1996-97
Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe-Manchester United
0-2 / 1-0
1998-99
İnter Toto
Samsunspor-Crystal Palace
2-0 / 2-0
1999-00
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray-Chelsea
0-5 / 0-1
1999-00
UEFA Kupası
Galatasaray-Leeds United
2-0 / 2-2
1999-00
UEFA Kupası Finali
Galatasaray-Arsenal
0-0 (Penaltılarda 4-1)
2000-01
Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-Leeds United
0-6 / 0-0
2001-02
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray-Liverpool
0-0 / 1-1
2003-04
UEFA Kupası
Gençlerbirliği-Blackburn Rowers
3-1 / 1-1
2003-04
Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-Chelsea
2-0 / 0-2
2004-05
Şampiyonlar Ligi
2-6 / 3-0
2005-06
UEFA Kupası Grup
Beşiktaş-Bolton Wanderers
1-1
2006-07
Şampiyonlar Ligi
Galatasaray-Liverpool
2-3 / 3-2
2006-07
UEFA Kupası Grup
Beşiktaş-Tottenham
0-2
2006-07
UEFA Kupası Grup
Fenerbahçe-Newcastle United
0-1
2007-08
Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-Liverpool
2-1 / 0-8
2007-08
Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe-Chelsea
2-1 / 0-2
2008-09
Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçe-Arsenal
2-5 / 0-0
2009-10
Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-Manchester United
0-1 / 1-0
2010-11
UEFA Avrupa Ligi
Trabzonspor-Liverpool
0-1 / 1-2
2010-11
Şampiyonlar Ligi
Bursaspor-Manchester United
0-1 / 0-3
2011-12
UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş-Stoke City
1-2 / 3-12012-13 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-1 / 1-0 2013-14 Şampiyonlar Ligi ön eleme Fenerbahçe-Arsenal 0-3 / 0-2 2013-14 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 1-1 / 0-2 2014-15 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Arsenal 1-4 / 1-4 2014-15 Şampiyonlar Ligi ön eleme Beşiktaş-Arsenal 0-0 / 0-1 2014-15 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Tottenham 1-1 /1-0 2014-15 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Liverpool 0-1 / 1-0 2016-17 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Manchester United 1-4 / 2-1 2018-19 UEFA Avrupa Ligi Medipol Başakşehir-Burnley 0-0 / 0-1
- Beşiktaş 20 maç yaptı
Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce İngiliz takımları ile 20 kez karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlı takım, bu müsabakalarda Aston Villa, Leeds United, Chelsea, Bolton Wanderers, Tottenham, Manchester United, Stoke City ve Liverpool'a rakip oldu.
Beşiktaş, İngiliz ekipleriyle oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.
İngiliz temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 14 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 30 gole engel olamadı.
Beşiktaş'ın rakibi Wolverhampton, tarihinde ilk kez bir Türk takımı ile karşılaşacak.
- Beşiktaş'ın maçları
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında İngiliz takımları ile oynadığı karşılaşmalar şöyle:
Sezon
Organizasyon
Maç
Sonuç
1982-83
Şampiyon K. Kupası
Beşiktaş-Aston Villa
0-0 / 1-3
2000-01
UEFA Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-Leeds United
0-6 / 0-0
2003-04
UEFA Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-Chelsea
2-0 / 0-2
2005-06
UEFA Kupası
Beşiktaş-Bolton Wanderers
1-1
2006-07
UEFA Kupası
Beşiktaş-Tottenham
0-2
2007-08
UEFA Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-Liverpool
2-1 / 0-8
2009-10
UEFA Şampiyonlar Ligi
Beşiktaş-Manchester United
0-1 / 1-0
2011-12
UEFA Avrupa Ligi
Beşiktaş-Stoke City
1-2 / 3-12014-15 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme Beşiktaş-Arsenal 0-0 / 0-1 2014-15 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Tottenham1-1 / 1-0 2014-15UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Liverpool 0-1 / 1-0
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|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2