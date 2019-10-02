Türk ve İngiliz takımları 78. randevuda





İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda yarın Wolverhampton ile yapacağı maç, Avrupa kupalarında Türk ve İngiliz takımları arasındaki 78. karşılaşma olacak.

İki ülke takımları arasında 1968 yılında başlayan rekabette, bugüne dek 77 maç oynandı. Söz konusu karşılaşmaların 20'sini Türk ekipleri kazanırken, 38'inde İngiliz takımları üstün ayrıldı. İki ülke takımları arasındaki 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bugüne dek İngiliz takımlarına karşı Türkiye'yi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Ankaragücü, Bursaspor, Samsunspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir temsil etti.





- Türk ve İngiliz takımlarının maçları





Türk ve İngiliz takımlarının arasında oynanan müsabakalar şöyle:

SEZON

ORGANİZASYON

MAÇ

SONUÇLAR

1968-69

Şampiyon Kulüpler Kupası

Fenerbahçe-Manchester City

2-1 / 0-0

1972-73

Kupa Galipleri Kupası

Ankaragücü-Leeds United

1-1 / 0-1

1976-77

Şampiyon Kulüpler Kupası

Trabzonspor-Liverpool

1-0 / 0-3

1977-78

UEFA Kupası

Fenerbahçe-Aston Villa

0-2 / 0-4

1978-79

UEFA Kupası

Galatasaray-West Bromwich Albion

1-3 / 1-3

1979-80

Kupa Galipleri Kupası

Fenerbahçe-Arsenal

0-0 / 0-2

1982-83

Şampiyon Kulüpler Kupası

Beşiktaş-Aston Villa

0-0 / 1-3

1993-94

Şampiyorlar Ligi Elemeleri

Galatasaray-Manchester United

3-3 / 0-0

1994-95

Şampiyonlar Ligi

Galatasaray-Manchester United

0-0 / 0-4

1994-95

UEFA Kupası

Trabzonspor-Aston Villa

1-0 / 1-2

1995-96

İnter Toto

Bursaspor-Wimbledon

4-0

1996-97

Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe-Manchester United

0-2 / 1-0

1998-99

İnter Toto

Samsunspor-Crystal Palace

2-0 / 2-0

1999-00

Şampiyonlar Ligi

Galatasaray-Chelsea

0-5 / 0-1

1999-00

UEFA Kupası

Galatasaray-Leeds United

2-0 / 2-2

1999-00

UEFA Kupası Finali

Galatasaray-Arsenal

0-0 (Penaltılarda 4-1)

2000-01

Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Leeds United

0-6 / 0-0

2001-02

Şampiyonlar Ligi

Galatasaray-Liverpool

0-0 / 1-1

2003-04

UEFA Kupası

Gençlerbirliği-Blackburn Rowers

3-1 / 1-1

2003-04

Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Chelsea

2-0 / 0-2

2004-05

Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe-Manchester United

2-6 / 3-0

2005-06

UEFA Kupası Grup

Beşiktaş-Bolton Wanderers

1-1

2006-07

Şampiyonlar Ligi

Galatasaray-Liverpool

2-3 / 3-2

2006-07

UEFA Kupası Grup

Beşiktaş-Tottenham

0-2

2006-07

UEFA Kupası Grup

Fenerbahçe-Newcastle United

0-1

2007-08

Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Liverpool

2-1 / 0-8

2007-08

Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe-Chelsea

2-1 / 0-2

2008-09

Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe-Arsenal

2-5 / 0-0

2009-10

Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Manchester United

0-1 / 1-0

2010-11

UEFA Avrupa Ligi

Trabzonspor-Liverpool

0-1 / 1-2

2010-11

Şampiyonlar Ligi

Bursaspor-Manchester United

0-1 / 0-3

2011-12

UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş-Stoke City

1-2 / 3-1

2012-13 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-1 / 1-0 2013-14 Şampiyonlar Ligi ön eleme Fenerbahçe-Arsenal 0-3 / 0-2 2013-14 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 1-1 / 0-2 2014-15 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Arsenal 1-4 / 1-4 2014-15 Şampiyonlar Ligi ön eleme Beşiktaş-Arsenal 0-0 / 0-1 2014-15 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Tottenham 1-1 /1-0 2014-15 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Liverpool 0-1 / 1-0 2016-17 UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Manchester United 1-4 / 2-1 2018-19 UEFA Avrupa Ligi Medipol Başakşehir-Burnley 0-0 / 0-1





- Beşiktaş 20 maç yaptı





Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce İngiliz takımları ile 20 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, bu müsabakalarda Aston Villa, Leeds United, Chelsea, Bolton Wanderers, Tottenham, Manchester United, Stoke City ve Liverpool'a rakip oldu.

Beşiktaş, İngiliz ekipleriyle oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

İngiliz temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 14 kez ağları havalandıran siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 30 gole engel olamadı.

Beşiktaş'ın rakibi Wolverhampton, tarihinde ilk kez bir Türk takımı ile karşılaşacak.





- Beşiktaş'ın maçları





Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında İngiliz takımları ile oynadığı karşılaşmalar şöyle:

Sezon

Organizasyon

Maç

Sonuç

1982-83

Şampiyon K. Kupası

Beşiktaş-Aston Villa

0-0 / 1-3

2000-01

UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Leeds United

0-6 / 0-0

2003-04

UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Chelsea

2-0 / 0-2

2005-06

UEFA Kupası

Beşiktaş-Bolton Wanderers

1-1

2006-07

UEFA Kupası

Beşiktaş-Tottenham

0-2

2007-08

UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Liverpool

2-1 / 0-8

2009-10

UEFA Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş-Manchester United

0-1 / 1-0

2011-12

UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş-Stoke City

1-2 / 3-1

2014-15 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme Beşiktaş-Arsenal 0-0 / 0-1 2014-15 UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Tottenham1-1 / 1-0 2014-15UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş-Liverpool 0-1 / 1-0