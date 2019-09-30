Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta şampiyon belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin uluslararası arenadaki en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta bu yıl genel klasmanda şampiyonluk İstanbul Cerrahi Cheese isimli teknenin oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bu yıl 'Temiz Deniz' temasıyla gerçekleştirilen ve 8 ülkeden 80 yelkenli ve yaklaşık 800 yelkencinin mücadele ettiği 18'inci Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta genel klasmanda ikinciliği Borusan Racing Çılgın Sigma, üçüncülüğü ise Shak Shuka isimli tekne kazandı.

Turnuva için Kalamış Marina'da düzenlenen ödül töreninde İstanbul Cerrahi Cheese ekibi, bir yıl boyunca kendilerinde kalacak 7 kilogramlık gümüş Döner Trofe Kupası'nı Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş'in elinden aldı. İki gün süren yarışlarda Turkcell Alize M teknesi de IRC-2 sınıfında ikinciliği elde etti.

