Türkiye-Andorra maçını İskoç hakem Robertson yönetecek

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Andorra ile yapacağı müsabakayı İskoç hakem Donald Robertson yönetecek.

ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlıların, H Grubu beşinci maçında Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmada İskoçyaFederasyonundan Donald Robertson düdük çalacak.

Robertson'ın yardımcılıklarını ise Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Karşılamanın dördüncü hakemi Kevin Clancy olacak.

Türkiye, elemelerde geride kalan dört maçta topladığı 9 puan ve averajla Fransa'nın ardında ikinci sırada bulunuyor.