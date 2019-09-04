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Türkiye-Andorra maçını İskoç hakem Robertson yönetecek
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Andorra ile yapacağı müsabakayı İskoç hakem Donald Robertson yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonundan...
Spor 04.09.2019, 14:11 04.09.2019, 14:54
İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Andorra ile yapacağı müsabakayı İskoç hakem Donald Robertson yönetecek.
Robertson'ın yardımcılıklarını ise Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Karşılamanın dördüncü hakemi Kevin Clancy olacak.
Türkiye, elemelerde geride kalan dört maçta topladığı 9 puan ve averajla Fransa'nın ardında ikinci sırada bulunuyor.
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