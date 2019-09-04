Son Dakika
Spot piyasada elektrik fiyatları
Irak petrol ihracatı için ada inşa etmeyi planlıyor
Deniz altındaki elektrik arızalarına yerli robotla müdahale edilecek
Ata Tohumu Projesi tanıtım toplantısı
KoçSistem ve KoçDigital'e Stevie'den 3'ü altın 11 ödül
Karnından 250 gram eroin çıktı
CHP PM Toplantısı
Hong Kong hükümeti geri adım attı
Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi ile diyaloğa karşı
“Ekip olabilirsek başarabiliriz“

Türkiye-Andorra maçını İskoç hakem Robertson yönetecek

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Andorra ile yapacağı müsabakayı İskoç hakem Donald Robertson yönetecek.Türkiye Futbol Federasyonundan...

Spor 04.09.2019, 14:11 04.09.2019, 14:54
Türkiye-Andorra maçını İskoç hakem Robertson yönetecek
banner63

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Andorra ile yapacağı müsabakayı İskoç hakem Donald Robertson yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlıların, H Grubu beşinci maçında Vodafone Park'ta oynayacağı karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonundan Donald Robertson düdük çalacak.

Robertson'ın yardımcılıklarını ise Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Karşılamanın dördüncü hakemi Kevin Clancy olacak.

Türkiye, elemelerde geride kalan dört maçta topladığı 9 puan ve averajla Fransa'nın ardında ikinci sırada bulunuyor.

banner62
#2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri #A Milli Futbol Takımı #futbol #Türkiye Futbol Federasyonu
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@