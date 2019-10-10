Türkiye-Arnavutluk maçına doğru
- Arnavutluk Teknik Direktörü Edoardo Reja: "İstediğimiz sonucu alabilmemiz için maçın sonuna kadar konsantrasyonumuzu korumamız gerek. İyi bir maç çıkarmak zorundayız" - "Bütün detaylara karşı dikkatli olmalıyız. 90 dakika boyunca istikrarlı bir şekilde iyi oyunumuzu sürdürürsek istediğimiz sonucu alabiliriz" - Ledian Memushaj: "İyi bir oyun çıkartacağımızı düşünüyorum. Zor bir maç olacak"
İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında yarın Türkiye ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak Arnavutluk Milli Takımı'nın teknik direktörü Edoardo Reja, "90 dakika boyunca istikrarlı bir şekilde iyi oyunumuzu sürdürürsek istediğimiz sonucu alabiliriz." dedi.
Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran İtalyan teknik adam, Türkiye'nin önemli futbolcuları kadrosunda bulunduran güçlü bir takım olduğunu belirtti.
Türkiye'nin grupta oynadığı tüm maçları analiz ettiklerini aktaran Reja, "Türkiye'nin Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu gibi kaliteli oyuncuları var. Sadece hücumda değil diğer bölgelerde de iyi oyunculara sahipler. İstediğimiz sonucu alabilmemiz için maçın sonuna kadar konsantrasyonumuzu korumamız gerek. İyi bir maç çıkarmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Türkiye karşısında kolektif ve bireysel anlamda iyi olmaları gerektiğini vurgulayan Reja, "İki takım için de karar verici ve yol belirleyici bir maç olacak. Taktik olarak güçlü olmamız lazım. Bütün detaylara karşı dikkatli olmalıyız. 90 dakika boyunca istikrarlı bir şekilde iyi oyunumuzu sürdürürsek istediğimiz sonucu alabiliriz." diye konuştu.
- Ledian Memushaj: "Zor bir maç olacak"
Arnavutluk Milli Takımı'nın oyuncusu Ledian Memushaj, Türkiye ile çok zor bir maç yapacaklarını kaydetti.
Eksiklere rağmen karşılaşmaya hazır olduklarını aktaran Memushaj, "İyi bir oyun çıkartacağımızı düşünüyorum. Zor bir maç olacak. Şansımız var. Elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.
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