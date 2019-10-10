Türkiye-Arnavutluk maçına doğru





İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı'nın, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Arnavutluk'la yapacağı maç öncesi iki ülke federasyonu arasında dostluk yemeği düzenlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, İstanbul'daki yemeğe TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve İsmail Erdem ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Arnavutluk Futbol Federasyonunun Başkanı Armand Duka, Başkan Vekili Lutfi Nuriu, İcra Kurulu Üyesi Bardhyl Vera'nın katıldığı belirtildi.

Burada bir konuşma yapan TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, kardeş ülke Arnavutluk'un Futbol Federasyonunu İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk ve onur duyduklarını belirterek, "Armand Duka ile UEFA Yönetim Kurulu'nda birlikte görev yapmaktan dolayı çok sevinçliyim. İkimiz de yönetim kuruluna seçildiğimiz süreçlerde birbirimize destek olduk. Şimdi Avrupa futbolunu ileriye götürmek için el ele verdik ve beraber çalışıyoruz. Türkiye ve Arnavutluk başta futbol ve ticaret olmak üzere birçok alanda beraber çalışan ve iyi bir iş birliği içerisinde olan iki önemli ülke." ifadelerini kullandı.

te, 7 Ekim'de 57 yaşına giren Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Armand Duka için de bir kutlama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye ile Arnavutluk heyetleri arasındaki yemeğin, hediye takdimleriyle son bulduğu kaydedildi.











