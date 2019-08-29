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Türkiye, atıcılıkta 2 olimpiyat kotası aldı
- Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcular İsmail Keleş ile Yusuf Dikeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı elde etti
Spor 29.08.2019, 19:26 29.08.2019, 22:01
İSTANBUL (AA) - Milli sporcular İsmail Keleş ile Yusuf Dikeç, atıcılıkta 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize aldı.
Milliler, bu puanlarla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı elde etti. İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç, yarın TSİ 22.30'da final karşılaşmalarına çıkacak.
Aynı müsabakada yarışan milli sporcu Gökhan Eryiğit ise müsabakayı 570 puanla tamamladı.
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