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Türkiye, atıcılıkta 2 olimpiyat kotası aldı

- Brezilya'da düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcular İsmail Keleş ile Yusuf Dikeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı elde etti

Spor 29.08.2019, 19:26 29.08.2019, 22:01
Türkiye, atıcılıkta 2 olimpiyat kotası aldı

İSTANBUL (AA) - Milli sporcular İsmail Keleş ile Yusuf Dikeç, atıcılıkta 2020 Tokyo Olimpiyatları'na vize aldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca kategorisinde mücadele eden milli sporcular İsmail Keleş 581, Yusuf Dikeç ise 580 puan topladı.

Milliler, bu puanlarla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım hakkı elde etti. İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç, yarın TSİ 22.30'da final karşılaşmalarına çıkacak.

Aynı müsabakada yarışan milli sporcu Gökhan Eryiğit ise müsabakayı 570 puanla tamamladı.

#10 metre havalı tabanca #2020 Tokyo Olimpiyatları #Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası #İsmail Keleş #Rio de Janeiro #Yusuf Dikeç
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