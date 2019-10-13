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Türkiye Basketbol 1. Ligi Maç Sonuçları

- Ligde sezonun ilk haftası oynanan 6 maçla tamamlandı

Spor 12.10.2019, 19:34 12.10.2019, 19:53
Türkiye Basketbol 1. Ligi Maç Sonuçları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde sezonun ilk haftası oynanan 6 maçla tamamlandı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Final Gençlik-Mamak Belediyespor: 123-91

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyespor: 82-68

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bandırma Kırmızı: 68-67

Konyaspor-Gemlik Basketbol: 89-67

Petkimspor-Akhisar Belediyespor: 75-72

Samsunspor-Merkezefendi Belediyespor: 52-72

#Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi #Türkiye Basketbol 1. Ligi #basketbol
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