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Türkiye Basketbol Federasyonuna sosyal medya ödülü
- FIBA, TBF'ye "Sosyal Medyada En Popüler Olan Ulusal Federasyon" dalında ikincilik ödülü verdi
Spor 30.08.2019, 21:17
İSTANBUL (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) "Sosyal Medyada En Popüler Olan Ulusal Federasyon" dalında ikincilik ödülü verdi.
FIBA tarafından verilen ödül, TBF adına genel sekreter Serbülent Şengün’e takdim edildi.
Bu kategoride ilk sırayı ABD alırken, Arjantin üçüncü oldu.
Ödül verilirken federasyonların Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve Weibo üzerinden ulaştığı kişi sayıları hesaplandı.
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