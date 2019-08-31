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Türkiye Basketbol Federasyonuna sosyal medya ödülü

- FIBA, TBF'ye "Sosyal Medyada En Popüler Olan Ulusal Federasyon" dalında ikincilik ödülü verdi

Spor 30.08.2019, 21:17
Türkiye Basketbol Federasyonuna sosyal medya ödülü
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İSTANBUL (AA) - Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), Türkiye Basketbol Federasyonuna (TBF) "Sosyal Medyada En Popüler Olan Ulusal Federasyon" dalında ikincilik ödülü verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre FIBA'nın çeşitli alanlarda en başarılı olan ulusal federasyonları ödüllendirdiği tören, Çin'in başkenti Pekin'deki 21'inci FIBA Kongresi'nde gerçekleştirildi. 156 ulusal federasyondan delegenin yer aldığı törende TBF, "Sosyal Medyada En Popüler Olan Ulusal Federasyon" dalında ikincilik ödülüne layık görüldü.

FIBA tarafından verilen ödül, TBF adına genel sekreter Serbülent Şengün’e takdim edildi.

Bu kategoride ilk sırayı ABD alırken, Arjantin üçüncü oldu.

Ödül verilirken federasyonların Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve Weibo üzerinden ulaştığı kişi sayıları hesaplandı.

#FİBA #TBF #Türkiye Basketbol Federasyonu #Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği
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