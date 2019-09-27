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Türkiye Binicilik Şampiyonası ve Özel Unvan Kupaları
- TBMM ve Genel Kurmay Başkanlığı kupalarının da koşulacağı Başkent Binicilik Kulübündeki şampiyonada 11 sporcu mücadele edecek
Spor 27.09.2019, 12:14
ANKARA (AA) - 2019 Türkiye Binicilik Şampiyonası Özel Unvan kupaları başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Genel Kurmay Başkanlığı kupalarının da koşulacağı şampiyonada biniciler Sencer Can, Sencer Horasan, Kaan Kızılkaplan, Oğuz Dalmış, Orhan Koşar, Uğur Yılmaz, Hasan Şentürk, Özge İçkale, Ömer Çetin, Hulki Karagülle ve Taha Yedikardeş performanslarını sergileyecek.
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