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Türkiye Binicilik Şampiyonası ve Özel Unvan Kupaları

- TBMM ve Genel Kurmay Başkanlığı kupalarının da koşulacağı Başkent Binicilik Kulübündeki şampiyonada 11 sporcu mücadele edecek

Spor 27.09.2019, 12:14
Türkiye Binicilik Şampiyonası ve Özel Unvan Kupaları


ANKARA (AA) - 2019 Türkiye Binicilik Şampiyonası Özel Unvan kupaları başladı.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başkent Binicilik Kulübündeki organizasyonda 16 kulüpten 140 at parkura çıkacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Genel Kurmay Başkanlığı kupalarının da koşulacağı şampiyonada biniciler Sencer Can, Sencer Horasan, Kaan Kızılkaplan, Oğuz Dalmış, Orhan Koşar, Uğur Yılmaz, Hasan Şentürk, Özge İçkale, Ömer Çetin, Hulki Karagülle ve Taha Yedikardeş performanslarını sergileyecek.


#2019 Türkiye Binicilik Şampiyonası Özel Unvan kupaları #Binicilik #Genel Kurmay Başkanlığı #Türkiye Büyük Millet Meclisi
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