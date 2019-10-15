Türkiye - Fransa ilk 11'i belli oldu!
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.
FRANSA - TÜRKİYE
STAT: Stade de France
SAAT: 21.45
HAKEM: Felix Brych
YAYIN: TRT 1
FRANSA: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Griezmann, Coman, Ben Yedder.
TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deshamps
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
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