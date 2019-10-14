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Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonundan harekata tam destek

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezi yaptığı yazılı açıklamada ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini açıkladı.

Spor 14.10.2019, 13:11 14.10.2019, 14:03
Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonundan harekata tam destek

Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonu Genel Merkezi yaptığı yazılı açıklamada ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na tam destek verdiklerini açıkladı.

Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu olma özelliğine sahip Türkiye Gençlik ve Spor Konfederasyonundan yapılan açıklamada operasyonun zorunlu hale geldikten sonra yapıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bölgemize, ülkemize ve milletimizin geleceğine yönelik Emperyalist güçlerce kurgulanan Suriye Krizi, bugün devletimizin ve ordumuzun Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon yapmasını zorunlu kılmıştır. Bölgeye barış, huzur ve güvenin getirilmesini hedefleyen Barış Pınarı Harekatı’nın başarıyla sonuçlanması ulusal bir meselemizdir. Bölgemizin terör örgütlerinin yuvalanma merkezi haline gelmesini kimse bizden bekleyemez. Hükümetimiz ve ordumuz bu zaruretler neticesinde Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmış, harekat uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde başarı ile devam etmektedir. Gençlik ve Spor Konfederasyonu bir kez daha tüm dünyaya vurgulamak ister ki ‘Türk Gençliği, milleti, hükümeti, ordusuyla bir bütündür ve bu bütünlüğü kimse bozamaz. Harekatın sadece ülkemizin güvenliği için değil dünya barışına da önemli katkılar sağlayacağına inanıyor. Üzerimize düşecek her türlü sorumluluğu devletimiz ve milletimizin gelecek müreffeh günleri için yerine getireceğimizden kimsenin kuşku duymamasını, bir kez daha haykırmak isteriz."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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