Son Dakika
Boyner’in zengin çanta koleksiyonu ile okula muhteşem dönüş
İstanbul'da "değnekçi" operasyonu
İstanbul yeni eğitim öğretim yılına hazır
Yüksek Mahkeme Johnson'a açılan davayı reddetti
TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası yarın başlıyor
Red Bull Air Race’te şampiyon belli oluyor
Japonya'da yeni bir tür dinozor fosili bulundu
"Çin, Almanya ve Rusya'dan sonra en büyük ticaret ortağımız haline geldi"
Dünya Motokros Şampiyonası
Afganistan'da Taliban Farah vilayetine saldırdı

Türkiye ile Andorra 3. kez rakip

- A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 elemelerinde yarınki rakibi Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak - Milliler, rakibiyle oynadığı maçları 2-0 ve 5-0 kazandı - A Milli Takım, son 6 yıldaki en farklı galibiyetini Andorra karşısında elde etti

Spor 06.09.2019, 11:05
Türkiye ile Andorra 3. kez rakip


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarınki rakibi Andorra ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak.

İki ülke A milli takımları daha önceki iki maçını da 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında oynamıştı.

Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti.

İki maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde ise gol görmedi.

Son maçını 6 Eylül 2013'te oynayan iki takım, 6 yıl sonra bu kez 7 Eylül 2019'da karşılaşacak.


- Milli takımın son 6 yıldaki en farklı galibiyeti Andorra'ya karşı


A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini Andorra karşısında elde etti.

Milli takım, 6 Eylül 2013'te Kayseri'de oynanan mücadelede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut'un "hat-trick" yaptığı karşılaşmanın diğer golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan'dan gelmişti.

Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde edemedi.

Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova ve Bulgaristan'ı 4-0 yendi.


- Farklı skorlar


A Milli Futbol Takımı'nın 96 yıllık tarihindeki en farklı skorlu galibiyetleri şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç 20.11.1949 Ankara Dünya Kupası Elemeleri Suriye 7-0 20.06.1954 Cenevre Dünya Kupası Elemeleri Güney Kore 7-0 10.11.1996 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri San Marino 7-0 08.06.2005 Almatı Dünya Kupası Elemeleri Kazakistan 6-0 28.05.1950 İstanbul Özel İran 6-1 12.10.1994 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 5-0 10.09.1997 San Marino Dünya Kupası Elemeleri San Marino 5-0 14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 5-0 16.10.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 5-0 01.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 5-0 06.09.2013 Kayseri Dünya Kupası Elemeleri Andorra 5-0

Not: Maç skorlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

#A Milli Futbol Takımı #Andorra #futbol
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@