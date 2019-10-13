Türkiye ile Fransa 6. kez karşı karşıya
- Türkiye ile Fransa A milli futbol takımları, yarınki maçla tarihlerinde 6. kez karşılaşacak - İki ülke milli takımları arasında geride kalan 1 karşılaşmayı Türkiye, 4 maçı da Fransa kazandı - Fransa bu maçlarda 12, Türkiye 4 gol kaydetti
SAINT-DENIS (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN - Türkiye ile Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında yarın oynayacakları maçla 6. kez karşılaşacak.
İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.
- Altıncı randevu
Türkiye ile Fransa, yarın Paris'te yapacakları maçla 6. kez birbirlerine rakip olacak.
Geride kalan 5 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi. Üçü özel olmak üzere geride kalan 5 maçta Fransa 12, Türkiye ise 4 gol attı.
- İlk maç 1996'da
Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.
- Fransa B Milli Takımı ile 2 maç
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.
Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.
- Aralarındaki maçlar
Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Tarih Yer Organizasyon Sonuç 08.06.2019Konya EURO 2020 Elemeleri 2-0 05.06.2009 Lyon Özel 0-1 26.06.2003 Paris Konfederasyon Kupası 2-3 15.11.2000 İstanbul Özel 0-4 09.06.1996 Paris Özel 0-4
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.
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|7
|12
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|7
|11
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|7
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|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
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|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
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|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
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|7
|2
|18. Eskişehirspor
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|-2
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|O
|P
|1. Liverpool
|8
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|2. Man City
|8
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|4. Leicester City
|8
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|14
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|8
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|8
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|8
|11
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|8
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|9
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|8
|9
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|8
|9
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|8
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|8
|8
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|8
|7
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|8
|7
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|8
|6
|20. Watford
|8
|3
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|P
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|8
|18
|2. Barcelona
|8
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|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
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|8
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