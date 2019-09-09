Türkiye ile Moldova 11. randevuda
- A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde yarınki rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak
İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarınki rakibi Moldova ile tarihinde 11. kez karşılaşacak.
İki ülke A milli takımları daha önce 7'si resmi, 3'ü özel olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.
Bu mücadelelerde milli takım 8 kez kazanırken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.
- Gol sayılarında büyük üstünlük
İki ülke arasındaki rekabette, A Milli Takım gol sayılarında da rakibine büyük üstünlük kurdu.
Geride kalan 10 maçta rakibine 25 gol atan Türkiye, kalesinde ise yalnızca 3 gole izin verdi.
- İlk maç 1996'da
Türkiye ile Moldova tarihlerinde ilk kez 1996 yılında karşı karşıya geldi.
İstanbul'da İnönü Stadı'nda 14 Ağustos'ta oynanan özel maçı ay-yıldızlı ekip 2-0 kazandı.
- Kişinev'de 4. maç
A Milli Futbol Takımı, Moldova ile Kişinev'deki 4. maçını oynayacak.
Geride kalan 3 maçın 2'si berabere sonuçlanırken, 1 maçı Türkiye kazandı.
Moldova, milli takım karşısındaki 2 beraberliğini de Kişinev'de oynanan mücadelelerde elde etti.
- Türkiye-Moldova rekabeti
Türkiye ile Moldova arasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
Tarih Yer Organizasyon Sonuç 25.03.2019 Eskişehir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4-0 27.03.2017 Eskişehir Özel 3-1 13.10.2007 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1 11.10.2006 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5-0 20.08.2003 Ankara Özel 2-0 06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri 3-0 02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-0 08.09.1999 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-1 27.03.1999 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-0 14.08.1996 İstanbul Özel 2-0
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
|İmsak
|04:50
|Güneş
|06:16
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:26
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0