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Türkiye Karışık Taekwondo Milli Takımı’ndan bronz madalya
Türkiye Karışık Taekwondo Milli Takımı, Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.
Spor 25.08.2019, 14:14
Türkiye Karışık Taekwondo Milli Takımı, Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.
Karışık takımlarda İran’ı yenen Çin altın madalyanın sahibi oldu. Çin, kadınlarda da ilk sırayı alırken, erkeklerde İran kürsünün en üst basamağına çıktı.(Yunus Emre Kartal/İHA)
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