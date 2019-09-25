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Türkiye Off-Road Şampiyonası
- Organizasyonun 3. ayak yarışları, Karabük'te yapılacak
Spor 25.09.2019, 19:02 25.09.2019, 19:09
KARABÜK (AA) - Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 3. ayak yarışları, Karabük'te gerçekleştirilecek.
Karabük Üniversitesinin arkasında belirlenen parkurda yapılacak yarışların 29 araç ve 58 sporcunun mücadelesine sahne olacağının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Organizasyon, 28 Eylül Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Ekipler, 15,8 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 3 kez geçtikten sonra ilk günü noktalayacak. 29 Eylül Pazar günü ekipler, bu kez 8,40 kilometre uzunluğundaki ikili kalkış formatındaki seyirci etabında, doğal engeller ve rakipleriyle mücadele edecek. İki günde toplam 98 kilometre ve 7 özel etap geçecek ekipler, pazar akşamı saat 18.30'daki ödül töreniyle organizasyonu sonlandıracak."
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