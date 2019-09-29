Son Dakika
Midilli'deki mülteci kampında bir kadın ve çocuk yanarak öldü - Gümülcine
Muğla’da korkunç yangın bir kadın hayatını kaybetti
Rusya'da 20 bin kişilik protesto eylemi - Tutuklular serbest kalacak mı?
Hentbol: 2020 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemelerinde yenilgi
Türkiye Off-Road Şampiyonasında Ertuğrul Danışment ilk sırada
Jandarmanın uyuşturucu operasyonu havadan görüntülendi

Türkiye Off-Road Şampiyonasında Ertuğrul Danışment ilk sırada

- Karabük'teki 3. ayak yarışlarında Çağdaş Çağlar ile Ertuğrul Danışment'ten oluşan ekip ilk sırada yer aldı

Spor 29.09.2019, 20:22 29.09.2019, 20:34
Türkiye Off-Road Şampiyonasında Ertuğrul Danışment ilk sırada
banner63

KARABÜK (AA) - Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları Karabük'te sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu organizasyonuyla Karabük Valiliğinin ev sahipliğinde, yerel kulüplerin katkılarıyla düzenlenen ve dün mukavemet etabıyla başlayan yarışlar tamamlandı.

Karabük Üniversitesinin kampüs alanında hazırlanan özel parkurda yapılan yarışlarda 29 ekip 8,4 kilometre uzunluğunda ikili kalkış formatındaki seyirci etabında, doğal engeller ve rakipleriyle mücadele etti.

İki günde toplam 98 kilometre ve 7 özel etap geçilen yarışlar sonunda genel sıralamada Çağdaş Çağlar ile Ertuğrul Danışment'ten oluşan "TR-Extreme" takımı birinciliği elde etti.

Giuseppe Simose Agazzi-Oytun Albayrak ikilisi ikinci ve Mehmet Vurulmuş-Mehmet Gözetleyen ikilisi de üçüncü oldu.

Genel sıralamada ve sınıflarında dereceye girenlere kupaları ve hediyeleri, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

#karabük #Türkiye OffRoad Şampiyonasında 3. ayak yarışları
Yorumlar (0)
18°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
İmsak 05:13
Güneş 06:36
Öğle 12:44
İkindi 16:03
Akşam 18:42
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 6 9
5. Konyaspor 6 9
6. Galatasaray 6 9
7. Başakşehir 6 8
8. Denizlispor 6 8
9. Antalyaspor 6 8
10. Ankaragücü 6 8
11. Çaykur Rizespor 6 8
12. Malatyaspor 6 7
13. Kasımpaşa 6 7
14. Trabzonspor 5 6
15. Beşiktaş 5 5
16. Göztepe 5 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Adana Demirspor 5 9
8. Fatih Karagümrük 6 9
9. İstanbulspor 6 9
10. Altay 6 9
11. Osmanlıspor 5 7
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 6 13
6. Athletic Bilbao 7 12
7. Villarreal 7 11
8. Sevilla 6 10
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Deportivo Alaves 7 8
13. Real Betis 7 8
14. Getafe 7 7
15. Levante 6 7
16. Osasuna 6 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@