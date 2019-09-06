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Türkiye Paraşüt Şampiyonası yarın başlıyor
İSTANBUL (AA) - Bu yıl 47.'si düzenlenecek Türkiye Paraşüt Şampiyonası yarın başlayacak.Türk Hava Kurumu (THK) koordinesinde 7-13 Eylül tarihleri arasında İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenecek 47'nci Türkiye Paraşüt Şampiyonası...
Spor 06.09.2019, 18:41 06.09.2019, 19:03
İSTANBUL (AA) - Bu yıl 47.'si düzenlenecek Türkiye Paraşüt Şampiyonası yarın başlayacak.
Şampiyona, amatör-sportif havacılık faaliyetlerinin Türkiye'deki öncüsü, 1929 yılından itibaren Türkiye'nin Havacılık Federasyonu yükümlülüğünü taşıyan ve FAI (Dünya Hava Sporları Federasyonu) tarafından NAC (Milli Hava Sporları Yetkilisi) olarak kabul edilen Türk Hava Kurumu'nun koordinesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle sivil–asker işbirliğinde yapılacak.
Efes Meydanı'nda hedef ve formasyon branşlarında yapılacak olan şampiyona için 100'den fazla yarışmacı bir araya gelecek.
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