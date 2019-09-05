Türkiye-Polonya maçına doğru
- A Milli Kadın Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörü Alper Hamurcu: "Rakibimiz, Hollanda’ya göre daha dengeli ve en büyük artıları blokları" - Milli voleybolcu Kübra Akman: "Bu seviyeden sonra bizim için kolay maç olmayacak"
ANKARA (AA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı Yardımcı Antrenörü Alper Hamurcu, 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde karşılaşacakları Polonya'nın öne çıkan özelliğinin blokları olduğunu söyledi.
Hollanda’yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Türkiye, Polonya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Milli takım oyuncularından Kübra Akman ise şunları kaydetti:
"Hollanda mücadelesi bizim için ve ülkemiz için çok önemli bir maçtı. Kazanmamızdaki en büyük etkenin salonun tamamını dolduran Ankara seyircisinin olduğunu düşünüyorum. Sahada rakibimize inanılmaz bir baskı kurduk. Bu yüzden bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Ankara seyircisine teşekkür ediyorum. Kocaman bir aile olduğumuzu bir kere daha ispatladık. Bu seviyeden sonra bizim için kolay maç olmayacak. Hırvatistan ve Hollanda maçı da zorluydu. O iki maça nasıl çıktıysak Polonya maçı da öyle olacak. Kazandığımız takdirde finalde olacağımızın farkındayız. İnşallah finale yükselir ve şampiyon oluruz."
Türkiye, Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile 7 Eylül Cumartesi günü saat 19.30’da Ankara Spor Salonu’nda karşılaşacak.