Türkiye Rafting Şampiyonası'na doğru





VAN (AA) - Van'ın Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde 16-20 Ekim tarihlerinde yapılacak Rafting Türkiye Şampiyonası'nın hazırlıkları devam ediyor.

Birinci etabının Bahçesaray, ikinci etabının da Çatak ilçesinde yapılacağı şampiyona için derelerde parkur düzenleme çalışmaları yapılıyor.

İş makineleriyle yarışlara uygun hale getirilecek derelerde, sporcular deneme antrenmanı yaptı.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve Türkiye Rafting Federasyonunda görevli hakemler, yarışların yapılacağı parkurda incelemede bulundu.

Belediye başkanı Şeylan, yaptığı açıklamada, yarışma için tüm hazırların devam ettiğini söyledi.

İş makineleriyle parkur düzenleme çalışması yürüttüklerini ifade eden Şeylan, şunları kaydetti:

"Bu tür organizasyonlar huzurun geldiğini gösteriyor. Gelen misafirlerimizi, yarışmacılarımızı en iyi şekilde ağırlamak için belediye olarak üzerimize düşen ne varsa tüm personellerimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tür organizasyonlarla doğa turizmini bu bölgede yaygınlaştırmak ve ilçeyi tanıtmak istiyoruz. Herkesi bu güzellikleri görmeleri için Çatak'a davet ediyoruz."



