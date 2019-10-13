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Türkiye Ragbi Milli Takımı, Andorra’yı 36-12 mağlup etti
Türkiye Ragbi Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası grup maçında Kızılcahamam’da Andorra’yı konuk etti. Karşılaşma ay yıldızlılar’ın 36-12’lik üstünlük ile sona erdi.
Spor 12.10.2019, 18:57
Kızılcahamam İlçe Stadı’nda oynanan mücadele kıran kıran geçti. Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen Türkiye Ragbi Milli Takımı, taraftarların da desteğiyle sahadan 36-12’lik üstünlükle ayrıldı. Karşılaşma sonrası oyuncular büyük sevinç yaşayarak, bir üst lige yükseldi. Ankara Kızılcahamam’da oynanan Türkiye Ragbi Milli Takım maçına Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar. Ragbi Fedarasyon Başkanı Murat Pazan, Fedarasyon Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, Ak Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, Kızılcahamam Belediyesi Meclis üyeleri katıldı(Mehmet Kalay/İHA)
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