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Türkiye Rallisi 2020 WRC takviminde

- FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2020 takviminde yer alan Türkiye Rallisi, 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecek - TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı: "Bir kez daha ülkemizin gücünü tüm dünyaya göstermek, yurt dışındaki imajını güçlendirmek ve tanıtımına katkıda bulunmak için hazırız"

Spor 27.09.2019, 15:44
Türkiye Rallisi 2020 WRC takviminde
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ANKARA (AA) - Türkiye Rallisi, FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2020 takvimindeki yerini aldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 14 yarıştan oluşan, WRC 2020 takvimi FIA Dünya Motorsporları Konseyi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Takvimde yapılan düzenlemeler sonrasında İspanya, Korsika ve Avusturalya rallileri takvimden çıkarılırken, Kenya, Yeni Zellanda ve Japonya şampiyonaya eklendi.

Son iki yıldır başarılı organizasyonlarıyla kendisine özel bir yer edinmeyi başaran Türkiye Rallisi'nin ise takviminin 11. yarışı olarak 24-27 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı yaptığı açıklamada, "Bir kez daha ülkemizin gücünü tüm dünyaya göstermek, yurt dışındaki imajını güçlendirmek ve tanıtımına katkıda bulunmak için hazırız." ifadesini kullandı.

Başkan Üçlertoprağı, şunları kaydetti:

"Dünya Ralli Şampiyonası’nı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleriyle, geçtiğimiz yıl yeniden ülkemize kazandırmıştık. Geride bıraktığımız iki yıl boyunca da Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızın destekleriyle üst düzey organizasyonlar gerçekleştirdik. Bu organizasyonlarımız çatı kuruluşumuz olan Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve yarışımıza katılan fabrika takımlarıyla sporculardan övgüler aldı. Bu sayede de opsiyon hakkımızı, kendi şartlarımızla kabul ettirdik."

Gelecek yıl için oluşturulan takvim ise şöyle:

23-26 Ocak: Monte Carlo

13-16 Şubat: İsveç

12-15 Mart: Meksika

16-19 Nisan: Şili

30 Nisan-3 Mayıs: Arjantin

21-24 Mayıs: Portekiz

4-7 Haziran: İtalya Sardunya

16-19 Temmuz: Kenya Safari

6-9 Ağustos: Finlandiya

3-6 Eylül: Yeni Zellanda

24-27 Eylül: Türkiye

15-18 Ekim: Almanya

29 Ekim-1 Kasım: Büyük Britanya

19-22 Kasım: Japonya









#2020 takvimi #FIA Dünya Motorsporları Konseyi #FIA Dünya Ralli Şampiyonası #Türkiye Rallisi
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